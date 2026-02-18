TMW Jashari con Modric e Ricci. Allegri per Milan-Como pensa al centrocampo-qualità. Le ultime

Al secondo posto in classifica e a -8 dall'Inter capolista, il Milan va caccia della terza vittoria consecutiva per blindare un posto nella prossima Champions League. L'occasione, per i rossoneri, arriva a poche ore di distanza dal successo in trasferta sul Pisa. A San Siro stasera si recupera la sfida contro il Como, valida per la 24^ giornata di Serie A. "Non abbiamo più margine d'errore. Sarà una gara difficile col Como, che è in lotta per la Champions", ha sottolineato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la squadra allenata da mister Fabregas (qui la conferenza stampa del tecnico spagnolo.

Triplo play. Per la partita di questa sera (ore 20.45, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN), Allegri sembra intenzionato a schierare un centrocampo che non prevede almeno inizialmente un elemento puramente di interdizione, come potrebbe essere considerato ad esempio Fofana. Al posto del francese, infatti, sembra favorito per una maglia da titolare Ardon Jashari, in un centrocampo che già vede sicuri del posto Modric e Ricci (quest'ultimo al posto dello squalificato Rabiot).

Per quanto riguarda il resto della formazione, in porta ci sarà come sempre Maignan. Davanti a lui, De Winter (favorito su Gabbia), Pavlovic e Tomori. Detto del centrocampo, sugli esterni ecco il recuperato Saelemaekers e Bartesaghi. Davanti la coppia in pole è Loftus-Cheek-Leao, col portoghese ad ora favorito rispetto a Nkunku.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.