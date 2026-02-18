Domani Brann-Bologna, i convocati di Italiano: assente Lykogiannis
Vincenzo Italiano ha convocato 23 calciatori per la partita di domani contro il Brann, che il Bologna giocherà fuori casa in Norvegia. Al playoff di andata di Europa League non prenderà parte Charalampos Lykogiannis, che è infortunato, oltre a Lorenzo De Silvestri e Torbjørn Heggem, che non sono presenti in lista UEFA. Di seguito tutti i calciatori a disposizione:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe
