Atalanta sulle spalle del bomber Krstovic. Monza, al rientro dopo la sosta serve una svolta

Domenica felice per l'Atalanta, che inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Impegnati in trasferta sul campo del Monza, i nerazzurri vincono con una prova in cui riescono a mettere insieme cuore e cinismo: resistono nel primo tempo grazie a un super Carnesecchi e pungono nella ripresa grazie al loro uomo migliore in questo inizio di stagione e cioè Krstovic. Ancora un ko per i brianzoli, in piena crisi.

Sarri respira

Boccata d'ossigeno per Sarri, la cui posizione - almeno secondo la critica e i tifosi - iniziava a scricchiolare. Di seguito le sue parole sulla vittoria del Brianteo: "Ci può dare qualcosa, abbiamo fatto tante partite in pochi giorni con ben 10 giocatori fermi, i pochi disponibili li abbiamo tritati. La prossima settimana in campo siamo 5, si spera che la seconda settimana della sosta cominci a rientrare qualcuno degli infortunati. Una vittoria in trasferta fa sempre piacere e ci può dare benzina, come anche i giocatori che torneranno che avranno la mente più libera".

Momento critico per Juric

Momento veramente complicato per il Monza, che contro l'Atalanta rimedia la quarta sconfitta consecutiva. Brianzoli che quindi arrivano alla pausa per le Nazionali nel peggiore dei modi, con una striscia negativa sul gruppone e con la zona retrocessione che nel frattempo è diventata realtà. Urge un cambio di rotta alla ripresa, soprattutto sul piano della cattiveria in zona gol: se il Monza continua a creare senza finalizzare, sarà molto dura mantenere la categoria.