Monza, Juric sul rosso con l'Atalanta: "Quarto uomo aggressivo, non mi è piaciuto"

Il Monza perde di misura contro l'Atalanta e va alla sosta al terzultimo posto con sette punti, uno in più del Venezia penultimo. Il tecnico dei brianzoli, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa al termine del match esprimendo il proprio disappunto per il risultato di oggi: "C'è grandissima delusione a livello di risultato. Abbiamo creato tante situazioni dove è mancato l'ultimo passaggio. C'è stato un nostro calo fisico e siamo comunque riusciti a reagire con i cambi. Mancava poco per pareggiare", le sue parole riportate da TuttoMonza.it.

Poi ha aggiunto: "E' chiaro che sarebbe bello tenere per tutta la partita il livello del primo tempo, ma non tutti riescono. Col tempo ci arriveremo. Io sono un po più banale: se nel primo tempo fai quattro gol, poi ti abbassi e difendi. Dobbiamo riuscire a fare 100 minuti come il primo tempo".

Monza, Juric spiega il rosso con l'Atalanta

Sul cartellino rosso rimediato nel finale di gara, Juric ha spiegato: "Ho avuto una discussione con il quarto uomo. Oggi non mi è piaciuto il suo atteggiamento, mi ha affrontato con aggressività. Il rosso è stato giusto, ma non mi è piaciuto il suo comportamento".

Sulle due punte: "Non è assolutamente un problema giocarci. Adesso io però vedo meglio Dany Mota, che per me è una seconda punta e così ci sbilanciamo abbastanza. Zeballos? Zeballos non sta ancora riuscendo a dare quanto potrebbe, secondo me può diventare determinante per noi se lavora bene. Adesso analizzeremo il calo, bisogna alzare la soglia aerobica per mantenere alto il livello tutta la partita". E su Touré: "Ci può dare tanto in varie situazioni. È un bravo ragazzo, oggi è calato fisicamente però la sensazione è molto positiva".