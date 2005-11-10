Parma, Gilardino non è in discussione. Anche se la media punti è inferiore a quella di Cuesta

l nuovo corso targato Alberto Gilardino è appena cominciato e il Parma non ha intenzione di metterlo in discussione dopo appena sei partite. Alla sosta per le nazionali i ducali ci arrivano con una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte rimediate nelle prime gare affrontate dopo il cambio di guida tecnica, con un bilancio di 0,67 punti a partita, inferiore a quello del suo predecessore Carlos Cuesta, che aveva ottenuto gli stessi punti con una gara in meno (e quindi una media di 0,8 a partita)

Le prime sei di Gilardino al Parma

Gilardino ha preso in mano la squadra appena un mese fa ed alla vigilia di una sfida proibitiva come quella contro l'Inter, affrontando anche una delle squadre più in forma del momento - la Lazio - due settimane dopo (perse rispettivamente per 3-0 a San Siro e 2-1 all'Olimpico). Nel mezzo un netto ko interno con il Torino, per 0-3. Il primo punto è arrivato con il pareggio a reti bianche con l'Udinese (0-0), poi l''inaspettato 3-0 rifilato all'Atalanta, a Bergamo, ha portato respiro. E arriviamo al nuovo ko con il Bologna che ha portato con sé una certa dose di rabbia per l'arbitraggio.

Insomma, al netto dei miglioramenti che ci si possono aspettare da qui in avanti - gennaio si avvicina, e la squadra sembra bisognosa di rinforzi -, al momento la posizione di Gila non è in discussione da parte del Parma. Attualmente il club emiliano sarebbe comunque salvo, con i suoi 8 punti (alla pari con il Sassuolo), ma appena ad una lunghezza dal terz'ultimo posto.