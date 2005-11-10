Tutino fa sorridere la Samp. Blucerchiati in vantaggio dopo il primo tempo sulla Carrarese
Claudia Marrone
Si sta avviando verso la sua conclusione l'11ª giornata del campionato di Serie B, che stasera alle 19.30 vedrà in campo l'ultimo confronto, che anticiperà poi la seconda sosta nazionali. Al netto di ciò, in campo adesso la penultima gara, che allo stadio Quattro Olimpionici Azzurri sta contrapponendo i padroni di casa della Carrarese alla Sampdoria: al termine del primo tempo, il risultato parla di vantaggio temporaneo della compagine blucerchiata, avanti grazie alla rete di Tutino.
Di seguito, il punto della situazione
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Carrarese-Sampdoria 0-1
23' Tutino
Domenica 8 novembre
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese
Già giocate
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Cesena-Catanzaro 1-0
83' Gelli
Juve Stabia-Arezzo 1-0
2' Sibilli
Padova-Empoli 2-2
14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)
Pisa-Sudtirol 2-2
26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)
Mantova-Hellas Verona 0-0
Benevento-Avellino 1-1
60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)
Virtus Entella-Modena 0-2
6' e 10' Montevago
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Hellas Verona 16
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
SudTirol 15
Padova 15
Cesena 15
Cremonese 12*
Juve Stabia 12°
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10*
Vicenza 9*
Empoli 9
Sampdoria 8*
Catanzaro 6
* una gara in meno
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva