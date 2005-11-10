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Atalanta, Sarri respira: "I pochi giocatori disponibili li abbiamo tritati, la vittoria aiuta"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 18:45Serie A
08.11.2026 18:45Serie A
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L'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta dai suoi contro il Monza: le sue parole.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta dai suoi contro il Monza, che ha interrotto una lunga serie negativa regalando serenità prima della sosta. "Venivamo da 2 partite in cui facevamo 18 occasioni da gol ma non segnavamo" - le sue parole riportate da TuttoMonza.it - "questa volta invece fortunatamente è andata in modo diverso. Sicuramente il prossimo passo deve essere di sfruttare di più le occasioni che creiamo".

Sui recuperi dei giocatori infortunati: "I recuperi di oggi erano medici ma con efficienza fisica ancora molto limitata, abbiamo forzato il recupero sia di Kolasinac che Kessiè".

Poi ha analizzato l'aspetto mentale: "Nella fase iniziale abbiamo pagato nervosismo, la squadra era contratta e non stava facendo quello che avevamo preparato. Una volta fatto il gol abbiamo cominciato a giocare a calcio e abbiamo avuto occasioni per arrotondare il risultato, la squadra ha capito che poi avevamo gli spazi da sfruttare ed è stata più fluida nel secondo tempo appena ha ripreso fiducia".

Sulla vittoria rirovata: "Ci può dare qualcosa, abbiamo fatto tante partite in pochi giorni con ben 10 giocatori fermi, i pochi disponibili li abbiamo tritati, abbiamo 17/18 giocatori considerando parecchi dalle giovanili. La prossima settimana in campo siamo 5, si spera che la seconda settimana della sosta cominci a rientrare qualcuno degli infortunati. Una vittoria in trasferta fa sempre piacere e ci può dare benzina, come anche i giocatori che torneranno che avranno la mente più libera. Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che avevamo preparato, nella pausa ne abbiamo parlato e nel secondo tempo siamo riusciti a farlo, una delle cose che abbiamo preparato era proprio l'azione da gol, proprio identica". Infine su Varela: "Nelle partite precedenti mi ha fatto un'impressione notevole ma secondo me oggi noi siamo riusciti a contenerlo molto bene".

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