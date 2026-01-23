Lecce-Lazio, i convocati di Sarri per la gara del Via del Mare: c'è Romagnoli, assente Rovella
Il tecnico della Lazio ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Lecce in programma domani alle 20.45 al Via del Mare. Nell'elenco c'è anche Alessio Romagnoli, che sembra sempre ormai più lontano dalla Roma biancoceleste, mentre è assente Rovella.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
