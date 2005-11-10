Costa d'Avorio, i convocati per la doppia sfida al Gambia: prima chiamata per Solet
Simone Lorini
La Costa d'Avorio ha ufficializzato la lista dei convocati in vista della prossima sosta per le nazionali, che vedrà gli Elefanti impegnati nel doppio confronto contro il Gambia il 12 e il 15 novembre. Per questo raduno, la selezione ivoriana potrà contare su diversi senatori di rilievo, tra cui Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo ed Evan Ndicka. Presente anche il centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulaï e arriva anche la prima chiamata assoluta per Oumar Solet. Il ventiseienne difensore centrale dell'Udinese ha scelto ufficialmente di rappresentare la Costa d'Avorio a livello internazionale, rispondendo alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore. Questa la lista completa dei convocati della Costa d'Avorio per le due sfide contro il Gambia:
Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi SC), Alban Lafont (Amedspor).
Difensori: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Evan Ndicka (AS Roma), Kassoum Ouattara (Beşiktaş), Ousmane Diomandé (Nottingham Forest), Oumar Solet (Udinese), Luck Zogbé (Brest), Hassane Kamara (Udinese), Abdoul Ouattara (Ipswich Town).
Centrocampisti: Franck Kessié (Atalanta), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Christ Inao Oulaï (Fiorentina), Malick Yalcouyé (Brighton), Patrick Zabi (Paris FC), Yaya Fofana (Reims), Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq).
Attaccanti: Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Bazoumana Touré (Newcastle), Elye Wahi (OGC Nice), Yan Diomandé (Real Madrid), Nicolas Pépé (Villarreal), Martial Godo (RC Strasbourg), Amad Diallo (Manchester United).