Cremonese, rinforzo pesante in mediana: trattativa in fase avanzata per Thorsby del Genoa
La Cremonese è ormai vicina a chiudere un nuovo innesto per il centrocampo da mettere a disposizione di Davide Nicola. Il club grigiorosso - riporta Sky Sport - è infatti in fase avanzata per l’arrivo di Morten Thorsby, centrocampista norvegese attualmente di proprietà del Genoa.
Il classe 1996 ha collezionato finora 13 presenze nell’attuale campionato di Serie A, partendo titolare in otto occasioni. Nel suo bottino stagionale figurano anche due reti: una segnata contro il Torino e l’altra nel successo interno per 2-1 contro l’Hellas Verona.
