Atalanta, su Lookman scelta la linea del silenzio ma ad agosto arriverà una multa salatissima

Quinto giorno consecutivo di assenza e la posizione dell’Atalanta resta immutata: nessuna sanzione immediata per Ademola Lookman, ma la società si riserva di intervenire al momento più opportuno, si legge all'interno delle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il club bergamasco ha scelto la linea della fermezza silenziosa, evitando escalation pubbliche in una fase ancora delicata, soprattutto sul fronte mercato, con l’Inter che osserva e prepara una nuova mossa per l’attaccante nigeriano.

Le azioni disciplinari, però, sono solo rimandate. L’intenzione è di agire a fine mese, quando, con la chiusura amministrativa di agosto, verrà redatto un bilancio dettagliato delle assenze ingiustificate. A quel punto saranno calcolate le eventuali multe e le trattenute sullo stipendio, commisurate ai giorni non presenziati senza autorizzazione.

Nel frattempo, Lookman continua a essere regolarmente convocato per gli allenamenti a Zingonia: formalmente, è ancora un tesserato dell’Atalanta e avrebbe anche un piano di recupero muscolare da seguire. Ma del nigeriano, al momento, nessuna traccia. La Dea resta dunque in attesa, senza alzare i toni. Ma il messaggio è chiaro: Lookman non uscirà da questa situazione senza conseguenze.