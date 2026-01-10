Atalanta, Zalewski: "In questo ruolo sto provando gusto, stasera dovevo segnare"

Nicola Zalewski, centrocampista dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta 2-0 sul Torino: "Noi siamo calati un po' nella ripresa e loro hanno alzato l'intensità. Sapevamo che sarebbe un secondo tempo così, siamo molto contenti per questi tre punti. Sto provando gusto in questo ruolo, adesso devo anche fare gol, potevamo chiudere la partita. Non per la gloria personale, ma per aiutare la squadra serviva un altro gol. Nelle partite contro le big è facile trovare motivazioni, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Non esistono partite facili, in questo momento non possiamo abbassare la guardia".