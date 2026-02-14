Zalewski prende la mira e fa un gol bellissimo. L'Atalanta raddoppia contro la Lazio
L'Atalanta trova il raddoppio con un gol bellissimo di Nicola Zalewski. L'esterno polacco riceve la palla sulla trequarti, si accentra, prende la mira e lascia partire un destro a giro con precisione chirurgica che finisce alla sinistra di Provedel. Lazio sotto per 0-2 dopo un'ora di gioco.
