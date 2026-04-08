Atletico, bus assaltato dai tifosi del Barcellona. Simeone accusa: "Problema della società"

Per l'ennesima volta il pullman dell'Atletico Madrid è finito come bersaglio dei tifosi del Barcellona. Negli istanti in cui Diego Simeone, il suo staff tecnico e i giocatori si indirizzavano verso il Camp Nou per i preparativi pre-quarti di Champions League, i fan blaugrana hanno scagliato oggetti di varia entità direttamente contro il mezzo di trasporto ufficiale dei colchoneros.

Era già successo in occasione della Coppa del Re. Anche se contingentati dietro le transenne disposte lungo il tragitto da percorrere per il bus rojiblanco, alcuni soggetti sono stati colti in flagrante nell'atto di lanciare delle bottiglie ad esempio dalla distanza per centrare i finestrini. Secondo le prime ricostruzioni fornite da MARCA, due sul lato opposto a quello del conducente sono stati rotti completamente.

Fatti avvenuti sotto scorta della Polizia catalana, di fronte al pullman dell'Atletico Madrid, con diverse camionette delle forze dell'ordine invece disposte su alcuni lati - non tutti - delle vie precedenti il Camp Nou per rafforzare le distanze. Senza alcun rispetto delle minime condizioni di sicurezza per l'accesso allo stadio del Barcellona, l'allenatore dei colchoneros Diego Pablo Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni prima del match. Una bordata vera e propria al club blaugrana: "Come ogni volta che veniamo qui, la società continua a essere la stessa, non possiamo migliorarla; non è un problema isolato, è un problema della società", le parole a Movistar +.