L'attaccante da 100 milioni non c'è più: Kolo Muani stecca anche con Woltemade

Randal Kolo Muani è ufficialmente il tormentone di casa Juventus che va per la maggiore ormai dall'inizio della stagione. Da prima punta sì a prima punta no, il passo per arrivare a dubbi ancora più ampi sul suo conto è stato piuttosto breve e ha trovato nuove conferme anche dopo il 2-2 di Europa League contro il Rennes che ha visto fermarsi la serie perfetta in campo internazionale.

Anche 41 milioni più bonus forse sono troppi

La sensazione è che, per una serie di motivi, quell'attaccante che appena tre anni fa convinceva il Paris Saint-Germain a spendere la bellezza di quasi 100 milioni di euro, per la precisione 95, per strapparlo all'Eintracht Francoforte oggi non esista più. Quel Kolo Muani si è perso nelle maglie dell'anno 'sabbatico' al Tottenham e di questa partenza a stento in bianconero, con ogni probabilità, tanto che pur avendolo pagato 'solo' la metà - 41,2 milioni di euro di parte fissa più 12 al massimo con i bonus - c'è più di un commentatore di casa bianconera che ne mette in dubbio la reale utilità.

Il suo compagno d'attacco è in crescita, lui no

Nel 2-2 contro il Rennes si è sgonfiata anche quella sensazione che in coppia con Woltemade potesse rivelarsi davvero l'antico valore di Kolo Muani. Se il tedesco che appare in crescita, l'ex PSG, inseguito per un anno intero dopo il brillante semestre della prima parentesi, no. Voto 5, per lui, nelle pagelle di TMW.