Europa League, la classifica: Juventus in top 8, il Milan vacilla troppo. Marsiglia flop
Yvonne Alessandro
Si aggiorna la classifica di Europa League. Buona posizione per la Juventus (7^), anche se c'è qualche rimpianto per il finale di gara con il Rennes allo Stadium e il solo punto portato a casa. Il Milan è bilico tra l'ultimo posto utile della zona playoff e l'uscita di scena cocente dalla competizione UEFA. Nel complesso, ci sono 5 squadre a punteggio pieno (9 punti su 9 possibili) al tramonto del terzo turno di League Phase: Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth e due sorprese come Ferencvaros e Olympiakos.
La classifica di Europa League
1. Benfica 9 punti (dr +8)
2. Bayer Leverkusen 9 (dr +8)
3. Bournemouth 9 (dr +7)
4. Ferencvaros 9 (dr +6)
5. Olympiakos 9 (dr +3)
6. Royal Union Saint Gilloise 7 (dr +7)
7. Juventus 7 (dr +6)
8. Besiktas 7 (dr +4)
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9. Sunderland 7 (dr +2)
10. AZ Alkmaar 6 (dr +4)
11. Omonia 6 (dr +1)
12. Lione 6 (dr -1)
13. Rennes 5 (dr +1)
14. Real Sociedad 4 (dr +5)
15. Crystal Palace 4 (dr +3)
16. Sparta Praga 4 (dr +2)
17. Levski 4 (dr 0)
18. Dinamo Zagabria 4 (dr -1)
19. Sturm Graz 4 (dr -2)
20. NEC Nijmegen 4 (dr -3)
21. Salisburgo 4 (dr -3)
22. Andrlecht 3 (dr +1)
23. Hoffenheim 3 (dr 0)
24. Milan 3 (dr -1)
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25. Celta Vigo 3 (dr -1)
26. OFI Creta 3 (dr -1)
27. Jagiellonia 3 (dr -2)
28. Torreense 3 (dr -3)
29. Celje 1 (dr -5)
30. Hapoel Beer Sheva 1 (dr -5)
31. Lillestrom 1 (dr -7)
32. Lech 1 (dr -8)
33. Viktoria Plzen 0 (dr -5)
34. Marsiglia 0 (dr -5)
35. Celtic 0 (dr -6)
36. Ararat Armenia 0 (dr -9)