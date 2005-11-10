Europa League, la classifica: Juventus in top 8, il Milan vacilla troppo. Marsiglia flop

Si aggiorna la classifica di Europa League. Buona posizione per la Juventus (7^), anche se c'è qualche rimpianto per il finale di gara con il Rennes allo Stadium e il solo punto portato a casa. Il Milan è bilico tra l'ultimo posto utile della zona playoff e l'uscita di scena cocente dalla competizione UEFA. Nel complesso, ci sono 5 squadre a punteggio pieno (9 punti su 9 possibili) al tramonto del terzo turno di League Phase: Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth e due sorprese come Ferencvaros e Olympiakos.

La classifica di Europa League

1. Benfica 9 punti (dr +8)

2. Bayer Leverkusen 9 (dr +8)

3. Bournemouth 9 (dr +7)

4. Ferencvaros 9 (dr +6)

5. Olympiakos 9 (dr +3)

6. Royal Union Saint Gilloise 7 (dr +7)

7. Juventus 7 (dr +6)

8. Besiktas 7 (dr +4)

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9. Sunderland 7 (dr +2)

10. AZ Alkmaar 6 (dr +4)

11. Omonia 6 (dr +1)

12. Lione 6 (dr -1)

13. Rennes 5 (dr +1)

14. Real Sociedad 4 (dr +5)

15. Crystal Palace 4 (dr +3)

16. Sparta Praga 4 (dr +2)

17. Levski 4 (dr 0)

18. Dinamo Zagabria 4 (dr -1)

19. Sturm Graz 4 (dr -2)

20. NEC Nijmegen 4 (dr -3)

21. Salisburgo 4 (dr -3)

22. Andrlecht 3 (dr +1)

23. Hoffenheim 3 (dr 0)

24. Milan 3 (dr -1)

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25. Celta Vigo 3 (dr -1)

26. OFI Creta 3 (dr -1)

27. Jagiellonia 3 (dr -2)

28. Torreense 3 (dr -3)

29. Celje 1 (dr -5)

30. Hapoel Beer Sheva 1 (dr -5)

31. Lillestrom 1 (dr -7)

32. Lech 1 (dr -8)

33. Viktoria Plzen 0 (dr -5)

34. Marsiglia 0 (dr -5)

35. Celtic 0 (dr -6)

36. Ararat Armenia 0 (dr -9)