Siparietto Kolo Muani-Woltemade per tirare il rigore del 2-2 in Juve-Rennes: l'episodio

C'è da segnalare un particolare siparietto avvenuto tra i due attaccanti della Juventus questa sera, al momento di calciare il rigore che ha poi portato al definitivo 2-2 contro il Rennes nel match della 3^ giornata della Fase Campionato di Europa League.

Voleva tirare il francese

Inizialmente, infatti, era stato Randal Kolo Muani a prendere in mano il pallone, mentre in sala VAR riguardavano le immagini del tocco con il braccio di Reynolds sul colpo di testa del fresco subentrato Nico Gonzalez. Nel mentre, però, si è fatto avanti il suo compagno di reparto Nick Woltemade, che ha insistito perché fosse lui a calciare dagli undici metri.

Calcia (e segna) il tedesco

Il tedesco alla fine l'ha spuntata e si è presentato dal dischetto, battendo Samba con una conclusione bassa e centrale: non indimenticabile, ma efficace.