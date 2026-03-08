Audero a vuoto, Pierotti a segno: il Lecce passa in vantaggio contro la Cremonese
Equilibrio spezzato al Via del Mare, nel delicatissimo scontro salvezza tra Lecce e Cremonese. Siamo al 23', quando Pierotti firma il vantaggio dei salenti: Angolo battuto alla perfezione da Gallo e uscita scriteriata di Audero, sfruttata al meglio dal numero 50 che di testa deposita in rete.
