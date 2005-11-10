L'auspicio di Buonfiglio per il calcio: "Un programma medio-lungo che riporti serenità"

Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha parlato anche del momento attuale del calcio italiano, soprattutto a livello politico e di FIGC, proponendo un suo specifico auspicio per il futuro più prossimo, che porterà tra le altre cose alle elezioni del 14 dicembre.

Un auspicio chiaro: le riforme

Ha detto a proposito delle prospettive per il calcio italiano, il numero uno del Comitato Olimpico: "Mi farebbe piacere che ci fosse un programma a medio-lungo termine per ridare serenità allo sport più seguito in Italia. Non è facile mettere insieme tutte le componenti, e mi rendo conto che la prossima legislatura durerà solo 2 anni: il CONI si astiene da qualsiasi interferenza, sarebbe scorretto. Mi auguro si mantenga un confronto leale, non una competizione. Nel rispetto delle regole".

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