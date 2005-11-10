Buonfiglio: "Sconcerti uno degli emblemi di quei valori che lo sport deve difendere"

Nel corso della seconda edizione del premio Mario Sconcerti presso il Salone d’Onore del CONI è intervenuto il presidente Luciano Buonfiglio: “È un momento particolarmente importante per lo sport italiano, stiamo vincendo dappertutto e io continuo a dire che siamo condannati a vincere. Questo perché voi della comunicazione senza le vittorie non ci dedicate attenzione.

Siamo qui per ricordare una figura indimenticabile come Mario Sconcerti, uno degli emblemi di quei valori che il mondo dello sport sta cercando di difendere. Dobbiamo essere coerenti e saper ascoltare i giovani, ogni tanto cazziarli perché ci vuole, altrimenti non diamo un insegnamento sul rispetto delle regole.

Dobbiamo trasferire questo a tutti coloro che ci sono vicini. Non mi stancherò mai di dire a tutti gli atleti che più sono famosi, più devono essere un esempio positivo e propositivo. In questo i colleghi di Mario devono darci una mano”.