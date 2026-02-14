Autorete e gol di Cambiaso: Inter-Juve è 1-1 al 45'. Rosso a Kalulu che farà discutere

Primo tempo ricco di emozioni, ed errori, quello tra Inter e Juventus. 1-1 il parziale a San Siro dopo 45 minuti, con l'autogol di Cambiaso e il pari dello stesso terzino bianconero. Espulso Kalulu nel finale per doppia ammonizione, ma l'impressione è che il secondo giallo non dovesse essere estratto.

La prima potenziale occasione è stata per la Juventus: grande lancio di Locatelli per David, stop a seguire all'interno dell'area di rigore del canadese ma superlativa diagonale di Dimarco, che non ha permesso all'attaccante di concludere a rete. Al 17' però la prima svolta della gara, con la rete del vantaggio dell'Inter. Cross, apparentemente innocuo, di Luis Henrique dalla destra deviato da Cambiaso verso la porta e papera di Di Gregorio che ha provato a respingere il pallone con il piede destro, da terra, invece che con il sinistro, mancandolo e regalando il vantaggio ai nerazzurri.

Dopo appena nove minuti lo stesso Andrea Cambiaso si è però riscattato, trovando il gol del pareggio. Cross dalla destra di McKennie e caos totale all'interno dell'area di rigore. Prima la mancata deviazione di David, ostacolato da Akanji, poi l'errore di Bisseck, che si è spostato inspiegabilmente facendo scorrere il pallone, e infine l'anticipo del terzino bianconero su Luis Henrique, praticamente immobile ad aspettare il pallone.

Al 35' doppia occasione per l'Inter, con Zielinski prima e Lautaro poi, ma Bremer con un salvataggio quasi sulla linea sul polacco e la scarsa precisione dell'argentino hanno impedito ai nerazzurri di tornare in vantaggio. Nel finale di primo tempo cartellino rosso a Kalulu destinato a far discutere tantissimo. Anticipo di Bastoni e La Penna probabilmente ingannato dal gesto del terzino della Juve, che però non sembra toccare il difensore dell'Inter in alcun modo. Secondo giallo per il francese e VAR che non è potuto intervenire. Restano però moltissimi dubbi.