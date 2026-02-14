Inter, Bisseck: "Abbiamo sofferto anche in 11 contro 10. Juve forte, noi dobbiamo migliorare"

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus per 3-2 a San Siro. Queste le sue parole: "Era una partita tosta ma siamo contenti di aver vinto. Non è stato semplice".

Non siete stati brillanti neanche in superiorità numerica. Perché?

"Abbiamo giocato contro un avversario molto forte che ha giocato bene. A volte si deve soffrire e oggi lo abbiamo fatto. Dobbiamo fare meglio ma alla fine una vittoria è una vittoria".

Quali sono state le difficoltà maggiori in difesa, visto che non è stata una serata senza errori?

"Abbiamo sbagliato qualcosa dietro, lo sappiamo. A volte però si deve anche parlare della bravura dell'avversario. La Juve ha giocato molto bene anche in dieci e ci ha messo in difficoltà".

Cosa vi sta dando Chivu all'interno dello spogliatoio?

"Sta facendo un ottimo lavoro, parla tanto di cose mentali perché a volta il calcio di decide nella testa. Il 2-2 ci ha fatto male ma siamo rimasti in partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Dobbiamo migliorare".