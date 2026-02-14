La Juventus non ci sta: Spalletti e i giocatori in silenzio. Parlano solo Comolli e Chiellini

La Juventus prende posizione dopo le decisioni arbitrali di Inter-Juventus. L'espulsione di Pierre Kalulu nell'occasione della simulazione di Alessandro Bastoni ha lasciato strascichi e così la società bianconera ha deciso di non far parlare né il tecnico Luciano Spalletti né i calciatori.

Davanti a microfoni e telecamere si sono presentati solo Damien Comolli e Giorgio Chiellini, massimi dirigenti juventini che hanno espresso il proprio malumore. A breve tutte le dichiarazioni dei diretti interessati.