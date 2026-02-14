La Juventus non ci sta: Spalletti e i giocatori in silenzio. Parlano solo Comolli e Chiellini
La Juventus prende posizione dopo le decisioni arbitrali di Inter-Juventus. L'espulsione di Pierre Kalulu nell'occasione della simulazione di Alessandro Bastoni ha lasciato strascichi e così la società bianconera ha deciso di non far parlare né il tecnico Luciano Spalletti né i calciatori.
Davanti a microfoni e telecamere si sono presentati solo Damien Comolli e Giorgio Chiellini, massimi dirigenti juventini che hanno espresso il proprio malumore. A breve tutte le dichiarazioni dei diretti interessati.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
