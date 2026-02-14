Scene da Far West a San Siro. Spalletti furioso con La Penna portato via da Comolli

La sfida tra Inter e Juventus è destinata a lasciare una scia di polemiche pesantissime, soprattutto per l’episodio che ha cambiato il volto della gara. Il cartellino rosso sventolato da La Penna all’indirizzo di Kalulu – su quella che appare come un’evidente simulazione di Bastoni – a metà del primo tempo ha di fatto indirizzato l’incontro, spezzandone l’equilibrio e accendendo inevitabili discussioni. Una decisione che ha inciso sull’inerzia del match e che ha mandato su tutte le furie Luciano Spalletti, furioso al triplice fischio per quella che ritiene un’ingiustizia determinante.

Come mostrano diversi video girati dai tifosi presenti a San Siro e diventati rapidamente virali sui social, il tecnico bianconero era visibilmente alterato al rientro nel tunnel che porta agli spogliatoi. Gesti eloquenti, urla e una rabbia all'indirizzo del direttore di gara difficile da contenere dopo novanta minuti vissuti sull’onda della frustrazione.

Accanto a lui il direttore generale Damien Comolli, anch’egli contrariato per l’episodio, ha provato ad accompagnare l’allenatore toscano lontano dai riflettori, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente in un clima già rovente.