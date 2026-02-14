Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cesena-Venezia 0-4, le pagelle: bene Yeboah, convince Hainaut. Cerri lotta senza sosta

Cesena-Venezia 0-4, le pagelle: bene Yeboah, convince Hainaut. Cerri lotta senza sosta
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:37Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Cesena-Venezia 0-4

CESENA
Klinsmann 5,5 - Esente da colpe sui primi due gol di Busio e Adorante, si fa sorprendere dalla conclusione dal limite di Hainaut in occasione del tris. A tempo scaduto viene spiazzato da Lauberbach su rigore.

Ciofi 5 - Una partita molto complicata per il difensore centrale bianconero, che comincia con il piglio giusto ma col passare dei minuti inizia ad accusare numerose difficoltà. Dal 76' Guidi s.v.

Zaro 4,5 - Anche per lui una partita dai due volti, positiva soltanto in avvio: la difesa bianconera va spesso e volentieri in affanno sulle incursioni ospiti, lui non è da meno e nel finale commette anche fallo da rigore su Haps.

Mangraviti 4,5 - Parte bene, poi cala in maniera evidente. Prima causa la punizione che porta al gol di Busio commettendo un fallo ingenuo su Yeboah, poi ha delle notevoli responsabilità sulla seconda rete del Venezia con una marcatura assai rivedibile su Doumbia. Dal 76' Piacentini s.v.

Ciervo 5 - Spostato tra centrocampo e in sostegno di Cerri a seconda delle esigenze del momento, non trova mai il modo di incidere. Una sua imprecisione dà il via all'azione che porta al 3-0 del Venezia.

Bisoli 5 - Un lontano parente del Bisoli che si è abituati a conoscere. Saltato sistematicamente a centrocampo, non riesce a intercettare il filtrante di Schingtienne per Doumbia dal quale scaturisce il gol del 2-0 ospite.

Castagnetti 5 - Serata storta anche per il numero 4 bianconero, mai propositivo in avanti e quasi sempre obbligato a dare una mano al reparto arretrato.

Berti 5 - Si vede con il contagocce in una delle peggiori serate della storia recente del Cesena. Dal 67' Vrioni 6 - Entra con un buon atteggiamento, si vede annullare il gol della bandiera al 78' per posizione di fuorigioco.

Frabotta 5 - Troppo poche le giocate sulla corsia mancina: decisamente di più, invece, i problemi nel contenere Hainaut. Dal 76' Bastoni s.v.

Castrovilli 6 - Viene subito fermato da un problema fisico: non ha nemmeno il tempo di calarsi nella parte. Dal 17' Magni 6 - Ha un approccio più che positivo sulla gara, ma è nel secondo tempo che si fa vedere con maggiore continuità. Non viene assistito a dovere dai compagni.

Cerri 6,5 - Senza dubbio il migliore tra i bianconeri. Lotta come un leone anche spalle alla porta, provando in tutti i modi a risultare determinante negli ultimi metri di campo: ci va vicinissimo al 35' con un colpo di testa intercettato sulla linea da Stankovic.

Michele Mignani 4,5 - Uno 0-4 casalingo che inevitabilmente aprirà riflessioni sul futuro del Cesena, per una partita che i bianconeri hanno praticamente smesso di giocare a partire dai minuti finali del primo tempo. Le sconfitte stanno cominciando a diventare un po' troppe...

VENEZIA
Stankovic 7 - Un'assoluta certezza per il Venezia. Compie una straordinaria parata su Cerri nel primo tempo, poi si ripete nella ripresa ancora sull'ex Como e su Bisoli.

Schingtienne 6,5 - In totale controllo della fase difensiva, mette lo zampino sulla rete del raddoppio arancioneroverde con un gran lancio dalle retrovie per Doumbia.

Svoboda 6,5 - Ordinaria amministrazione nella serata del "Manuzzi" per il numero 30 del Venezia.

Sverko 6,5 - "Imita" il compagno di reparto Schingtienne e con un lancio da dietro fa partire l'azione del terzo gol del Venezia. Non ha alcun problema in difesa.

Hainaut 7 - Convincente prestazione dell'ex Parma, apparso in grande spolvero sulla corsia di sua competenza e attorno all'ora di gioco protagonista del gol del 3-0 che fa calare i titoli di coda sul match.

Doumbia 7 - Con un mezzo miracolo tiene in campo il pallone servitogli da Schingtienne, riuscendo così a dare il via all'azione del 2-0 poco prima dell'intervallo. Si esalta anche sul terzo gol di Hainaut, mentre a centrocampo fa letteralmente ciò che vuole. Dal 76' Dagasso s.v.

Duncan 6,5 - Ritrova una maglia da titolare dopo parecchie settimane e fa subito vedere di che pasta è fatto. Domina in mezzo al campo. Dal 64' Lella 6 - Entra in campo a partita ormai già chiusa in favore del Venezia.

Busio 7 - Sblocca la contesa nel momento più delicato trovando una punizione magistrale dal limite dell'area di rigore che gli consente di raggiungere quota sei centri stagionali in Serie B.

Sagrado 5,5 - Il più impreciso tra i ragazzi di Stroppa, al minuto 78 si divora in modo davvero incredibile il gol del 4-0 davanti a Klinsmann. Dall'85' Haps s.v.

Yeboah 7 - Rientra dopo aver saltato il match col Modena e lascia subito il segno. Assist-man per il raddoppio di Adorante, fa meglio nel primo tempo rispetto al secondo. Dal 76' Perez s.v.

Adorante 6,5 - Torna a timbrare il cartellino dopo essere rimasto a secco nelle ultime tre gare: nel recupero del primo tempo mette a referto un gol pesantissimo che taglia le gambe al Cesena e, al tempo stesso, fa volare sempre più in alto il Venezia. Dal 64' Lauberbach 6,5 - Partecipa alla goleada realizzando il rigore del 4-0 in pieno recupero.

Giovanni Stroppa 7 - Una prestazione sontuosa degli arancioneroverdi, che non potevano riscattarsi in modo migliore dopo lo scivolone nel turno infrasettimanale con il Modena. Questa squadra sembra essere davvero pronta alla Serie A: la sensazione è che sia soltanto questione di tempo...

