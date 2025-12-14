Inter, Chivu: "Prestazione ottima della squadra, preso gol quando eravamo in gestione"

L'Inter espugna il Ferraris portandosi da sola in testa alla classifica, ai microfoni di Sky è intervenuto Christian Chivu analizzando la prestazione della sua squadra:

“Su questo campo è sempre ostico per noi e il momento ottimo del Genoa da quando è arrivato De Rossi. sapevamo delle difficoltà di questa partita e di quanto dovevamo fare sul piano dell'intensità e carattere. Abbiamo fatto una buona prestazione subendo il gol nel momento in cui il Genoa non aveva più energie. Potevamo segnare il 3-1, essere più attenti ma alla fine è stato importante vincere. Ci siamo calati nelle difficoltà affiancato Akanji al fianco di Barella togliendo Sucic, le scelte sono giuste quando si vince”

Chiede cose diverse a Lautaro quando gioca con Pio Esposito rispetto a quando gioca con Thuram

"Il loro play andava a prendere Zielinski quindi c’era la possibilità di andare in verticale. Lautaro potrebbe giocare sotto punta, Pio era il nostro terminale offensivo. Potevamo fare meglio ma ci prendiamo quello che riescono a trasmettere ai compagni”.

La squadra ha reagito sempre dopo le sconfitte, oggi ho visto maggiori situazioni sulla fascia destra



"Avevamo maggiori difficoltà a sinistra perchè ci bloccavano quel lato, quindi siamo andati sul fronte opposto. Bisseck ci da maggiori soluzioni, siamo riusciti a capire il piano tattico del Genoa prendendoci le contromisure adatte"