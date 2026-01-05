Milan, cercasi difensore centrale: Kim è un sogno molto complicato. Più Disasi che Sule

Il Milan resta vigile sul mercato. La società di via Aldo Rossi è alla ricerca di nuovi innesti sul mercato da affidare a mister Massimiliano Allegri per affrontare questa seconda parte di stagione. Le scelte però andranno fatte in maniera oculata senza avere fretta, è questo il diktat che passa da Igli Tare, ma certamente in difesa qualche movimenti in entrata andrà per forza fatto. Sono diversi i nomi che sono sul taccuino della dirigenza rossonera.

L'ex Napoli Kim sogno proibito

Uno su tutti è Kim Min-jae del Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano resta un sogno ma di difficile realizzazione. In primis perché i bavaresi non sono così intenzionati a cederlo e poi per il lauto stipendio che percepisce, circa 9 milioni di euro a stagione. Anche se il club tedesco aprisse per il prestito, servirebbe che contribuisse al pagamento di parte dello stipendio.

Più Disasi che Sule in difesa

Per questo motivo che sembra più percorribile la pista che porta ad Axel Disasi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore, fuori rosa al Chelsea, è in vantaggio su Sule. Rossoneri e Blues sono in ottimi rapporti e qualora venisse intavolata una trattativa ci sarebbero buone possibilità che vada in porto.