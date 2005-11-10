AZ Alkmaar-Juventus 1-2, le pagelle: Gatti al top, Kolo Muani gol e assist. Koop si conferma

Risultato finale: AZ Alkmaar-Juventus 1-2

LE PAGELLE DELL’AZ ALKMAAR

(A cura di Matteo Selli)

De Busser 5.5 - Sui gol non ha responsabilità, rischia tantissimo quando con i piedi regala la palla a Koompeiners, andando vicino a subire terzo gol.

Kasius 5.5 - In fase di spinta è spesso propositivo e crea pericoli nella retroguardia Juventina, ma in difesa soffre e va in affanno.

Dal 63’ Dijkstra 6.5 - In un momento in cui non serve difendere, le sue incursioni sono spesso una spina nel fianco per la difesa juventina. Suo l’assist per il gol di Meerdink

Goes 6 - Gara rocciosa la sua, lotta costantemente con Woltemade, a volte perdendo i duelli. Sui gol non ha responsabilità.

Dal 63’ Clasie 5.5 - Lento e macchinoso, non riesce a dare benzina al palleggio dei suoi, che pure prende quota nel finale di partita.

Schouten 5.5 - Tocca parecchi palloni in fase di impostazione, nel gol del vantaggio juventino è tratto in inganno dal pallone arretrato di Kolo Muani, ma non ha colpe.

Dal 23’ Hoedt 5.5 - Ingresso in campo difficile e macchinoso il suo, che si complica subito con il giallo rimediato. Poi cresce ed è bravo a salvare un paio di situazioni rognose.

de Wit 5 - Grave il suo errore sul secondo gol, quando perde palla regalandola a Kolo Muani. In fase di spinta è invece più pericoloso, scambiando bene con Daal.

P. Koompeiners 5.5 - Nella serata in cui affronta suo fratello, lo perde clamorosamente in marcatura sul gol del vantaggio juventino. Non riesce mai a salire in cattedra per condurre il palleggio dei suoi.

Kwakman 6 - Crea pericoli con i suoi inserimenti in area di rigore, manca però di precisione e in fase di palleggio è spesso sterile.

Stengs 5 - Prestazione fumosa la sua, con pochi picchi e, nonostante i tanti palloni toccati, manca un’iniziativa degna di nota nella sua partita.

Dal 73’ Oufkir 6.5 - Cambia il volto offensivo dei suoi. Porta brio e imprevedibilità, mettendo in apprensione la difesa bianconera. Suo il recupero sul gol di Meerdink.

Byskov 5 - Gara anonima la sua, con pochi picchi e tanta fatica a trovare varchi nella difesa juventina.

Dal 63’ Smit 6 - Positivo anche il suo ingresso. Ha la più grande occasione della partita prima del gol, quando calcia alto dentro l’area di rigore.

Daal 6 - La luce dell’attacco olandese, che altrimenti brancolerebbe nel buio. Crea sempre scompiglio con la sua agilità, senza però trovare la giocata decisiva.

Meerdink 6.5 - Tocca pochissimi palloni e per 85 minuti non lo si vede, poi è nel posto giusto, al momento giusto, riaprendo la partita.

Allenatore: Echteld 5.5 - La formazione iniziale è probabilmente sbagliata, perché l’AZ del secondo tempo, con i cambi, è una squadra molto più vivace e qualitativa.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

(A cura di Pierpaolo Matrone)

Vicario 6,5 - Una sola parata, ma importante, almeno ufficialmente. Perché poi nel finale ne cala un'altra, a gioco fermo, bellissima come quella su Lucca nell'ultima partita. Se questa Juventus ha una certezza, quella è sicuramente il suo portiere.

Gatti 7 - Difende con grande ferocia e con altrettanta ferocia si lancia in proiezione offensiva, andando spesso a riempire l'area, a dare una traccia, a portare via un uomo. Più di un semplice difensore. Dal 79' Bremer s.v.

Lucumì 6 - Nel primo tempo è provvidenziale con un salvataggio in area di rigore, festeggiato quasi come un gol. Pareva dovesse riposare, invece è titolare e la scelta è giusta. Mezzo voto perché nel finale si perde Meerdink alle spalle.

Kelly 5,5 - Prima era un perno di Spalletti, poi ha perso il posto e stasera si capisce il perché. Troppa confusione in impostazione. Da un suo errore nasce la rete che rimette il risultato in discussione nel finale.

Kalulu 6 - Schierato ancora largo a destra, trova il giusto equilibrio tra le due fasi. Meriterebbe anche qualcosa in più, ma nel finale partecipa alla dormita di gruppo che vale l'1-2 dell'AZ.

Sarr 6,5 - Sfrutta appieno la chance che gli dà Spalletti, che lo schiera titolare e viene ripagato. Una prestazione totale che fa ben sperare in vista del futuro.

Koopmeiners 7 - Se non era l'ultimo treno, poco ci mancava. E lui ci sale, anzi ci salta su a piè pari, lasciando in soffitta le critiche e riprendendosi (o prendendosi la prima volta) il centrocampo della Juventus. L'omaggio dei suoi vecchi tifosi e poi il gol, bello, con un sinistro chirurgico. L'aria di casa gli fa bene. E la notte da ex ha un sapore a dir poco speciale.

Cambiaso 5,5 - Un'ammonizione ingenua, a causa di una lettura sbagliata. E sicuramente è dalla sua corsia che nascono i principali pericoli. Dal 60' Cabal 5 - Il peggiore in campo nella mezzora in campo, fa infuriare Spalletti che va a prenderlo letteralmente per la maglia pur di svegliarlo.

Alajbegovic 6 - Meno incisivo rispetto all'ultima partita, forse anche meno coraggioso nelle scelte. Va anche vicino al gol, con un tiro al fulmicotone che sorvola di poco la traversa. Ma sbaglia anche qualcosa negli ultimi metri di campo. Dal 60' Boga 6 - Nei primi passi è imprendibile, ma non lo scopriamo di certo oggi. Nel finale soffre come tutta la squadra.

Woltemade 6 - Il solito, enorme lavoro per la squadra. Certo, a volte è ancora macchinoso ed è anche poco pericoloso, ma nel sistema con le due punte è prezioso. Dal 79' Ekhator s.v.

Kolo Muani 7,5 - La prima palla gol della serata è sua, con un bel diagonale. Ma bella è soprattutto la giocata prima dell'assist per l'1-0 di Koopmeiners. E bellissimo è il sinistro che vale il 2-0. Encomiabile, andando ancora oltre, l'atteggiamento in fase di non possesso. La miglior prova della stagione. Dall'86' Douglas Luiz s.v.

Luciano Spalletti 7 - Una partita mai in discussione e nuovi segnali di ripresa dopo il periodo complicatissimo pre-ritiro. La Juventus gioca bene, in tutti i suoi effettivi, e si rende protagonista di una prestazione coraggiosa, proprio come il suo allenatore. Lucio ha lo spogliatoio in mano e chi ne aveva chiesto l'esonero si sarà già ricreduto.