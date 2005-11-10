Quanti infortuni all'Atalanta, Sarri: "Kessie e Kolasinac? Li valuto per il Monza"

Continua ad avere molti infortunati l'Atalanta, ma il tecnico dei bergamaschi, Maurizio Sarri, può sperare in due rientri importanti in vista della sfida di domenica contro il Monza dell'ex Juric. Nel corso della conferenza stampa infatti, l'allenatore ha parlato così della possibilità di veder rientrare almeno uno fra Kessie e Kolasinac nei prossimi giorni.

Come stanno gli infortunati?

"Al momento in campo si sono visti soltanto Kolasinac e Kessié, ma con il gruppo non si sono ancora allenati. Si alleneranno sabato. Avranno dei controlli e valuteremo se mettere uno dei due domenica".

Come valuta la prestazione di Scamacca?

"Krstovic in questo momento sta facendo bene, Scamacca chiaro che deve ritrovare la forma: per questo ho fatto giocare. Ha fatto una partita difficoltosa ma ha tutte le attenuanti del mondo. Noi siamo in debito con il pubblico: se tutto il gruppo la pensa come me è giusto che debba ripagare tale affetto".

Sta servendo questo ritiro?

"Non serve la questione tecnico tattica, è sempre questione mentale".

Non è arrivata la vittoria: cosa è successo?

"Era difficile pensare di guarire stasera, abbiamo dovuto tirare fuori questa formazione: tra infortunati e molti fattori diventava complicata. Abbiamo regalato un gol agli avversari. Se ci chiudiamo le difficoltà aumentano. Stasera potevamo fare qualcosa di meglio. Sono contento per Idele che ha fatto 90 minuti con noi, così come sono contento della presenza di molti ragazzi del vivaio".