AZ Alkmaar-Juventus si riapre a due minuti dalla fine: Meerdink sigla l'1-2 all'88'
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Pierpaolo Matrone
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ieri alle 22:48Serie A
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05.11.2026 22:48Serie A
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A due minuti dalla fine, poco più, si riapre AZ Alkmaar-Juventus. La difesa bianconera si addormenta a sinistra e gli olandesi sfondano. Dijkstra guadagna il fondo dopo un errore di Kelly, poi centra per Meerdink, per il quale è tutto facile spingere in rete: tap-in vincente per l'1-2.
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