AZ Alkmaar-Juventus, coreografia speciale per i Koopmeiners: "Due fratelli, un amore"
Pierpaolo Matrone
La sfida di Europa League tra AZ Alkmaar e Juventus ha un significato particolare per la famiglia Koopmeiners. Da una parte Peer Koopmeiners, capitano della formazione olandese, dall'altra il fratello Teun Koopmeiners, schierato dal primo minuto con la maglia bianconera. Un incrocio speciale per i due centrocampisti, che si ritrovano da avversari sul palcoscenico europeo, in una serata inevitabilmente carica di emozioni.
AZ Alkmaar-Juventus, lo striscione dedicato ai fratelli Koopmeiners
A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera ci hanno pensato i tifosi dell'AZ Alkmaar, che hanno esposto sugli spalti uno striscione dedicato ai due fratelli. "Due fratelli, un amore", il messaggio scelto dalla tifoseria di casa, accompagnato da un'immagine che ritrae Teun e Peer da ragazzini mentre si abbracciano. Un omaggio al loro legame familiare e alla passione condivisa per il calcio, capace di andare oltre la rivalità sportiva di una partita importante per entrambe le squadre.