La Juventus sale in top 8, davanti a Vincenzo Italiano ko: Europa League, finali e classifica
Yvonne Alessandro
Sono arrivati i risultati delle gare di Europa League (quarto turno League Phase) delle ore 21. Oltre al successo esterno della Juventus, il Benfica cala il tris al Lech e si tiene stretta la vetta della classifica, Celta Vigo al tappeto a sorpresa contro i belgi dell'Union SG. Vincenzo Italiano cade per mano del Celtic a Glasgow, un momento di flessione per il suo Besiktas tra un pari e un ko nelle ultime due sfide europee. L'Ararat Armenia si butta via e perde 3-2 in 11 contro 11 contro i portoghesi del Torreense, tre punti pesanti dell'OFI Creta sull'Hapoel Beer Sheva, mentre il Marsiglia espugna Leverkusen. Sunderland deludente nel duello con la Dinamo Zagabria, esce sconfitta e con due reti subite e zero segnate.
I finali delle 21
AZ Alkmaar-Juventus 1-2
19' Koopmeiners (J), 37' Kolo Muani (J), 88' Meerdink (A)
Benfica-Lech 3-1
6' Rafa Silva (B), 67' Prestianni (B), 72' Bengtsson (L), 90' Sudakov (B)
Celta Vigo-Union SG 1-2
11' Duran (C), 35' Zeneli (U), 49' Zeneli (U)
Celtic-Besiktas 3-2
54' Olaitan (B), 62' Osmand (C), 78' Duran (C), 85' Kokcu (B), 87' Duran (C)
Hapoel Beer Sheva-OFI Creta 0-2
45'+2 Poungouras (O), 56' Fountas (O)
Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-1
77' Gouiri (M)
Sturm Graz-Celje 2-3
29' Seslar (C), 40' Diakite (S), 45' Verbic (C), 73' Seslar (C), 90'+3 Diakite (S)
Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2
22' Stojkovic (D), 39' Beljo (D)
Torreense-Ararat Armenia 3-2
13' Aguirre (T), 41' Muradyan (A), 58' Wilson Valdez (A), 90'+3 Vazquez (T), 90'+5 Drammeh (T)
I finali delle 18.45
Anderlecht-Salisburgo 2-0
20' Augustinsson (A), 90' Winkler (A)
Crystal Palace-Hoffenheim 1-1
7' Prass (H), 90'+1 Kamada (C)
Levski-Jagiellonia 1-0
83' Stoyanchov (L)
Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1
10' Adu (V)
Milan-Ferencvaros 0-2
52' Joseph (F), 66' Joseph (F)
Nijmegen-Omonia 3-1
23' Diony (O), 50' Linssen (N), 74' Bischoff (N), 76' Linssen (N)
Real Sociedad-Lione 1-1
28' Oskarsson (R), 54' Tolisso (L)
Sparta Praga-Bournemouth 1-2
35' Singhateh (S), 57' Adams (B), 81' Evanilson (B), 90' Rayan (B)
La classifica finale
1. Benfica 12 punti - (4 partite) differenza reti 10
2. Bournemouth 12 - (4) differenza reti 9
3. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8
4. Royale Union SG 10 - (4) differenza reti 8
5. Juventus 10 - (4) differenza reti 7
6. Olympiakos 10 - (4) differenza reti 3
7. Bayer Leverkusen 9 (4) differenza reti 7
8. Besiktas 7 - (4) differenza reti 3
9. Dinamo Zagabria 7 - (4) differenza reti 1
10. Levski 7 - (4) differenza reti 1
11. Sunderland 7 - (4) differenza reti 0
12. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1
13. Lione 7 - (4) differenza reti -1
14. AZ Alkmaar 6 - (4) differenza reti 3
15. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3
16. OFI Creta 6 - (4) differenza reti 1
17. Rennes 6 - (4) differenza reti 1
18. Omonia 6 - (4) differenza reti -1
19. Torreense 6 - (4) differenza reti -2
20. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5
21. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3
22. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0
23. Hoffenheum 4 - (4) differenza reti 0
24. Sturm Graz 4 - (4) differenza reti -3
25. Celje 4 - (4) differenza reti -4
26. Salisburgo 4 - (4) differenza reti -5
27. Celta Vigo 3 - (4) differenza reti -2
28. Milan 3 - (4) differenza reti -3
29. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3
30. Viktoria Plzen 3 - (4) differenza reti -4
31. Marsiglia 3 - (4) differenza reti -4
32. Celtic 3 - (4) differenza reti -5
33. Hapoel Beer Sheva 1 - (4) differenza reti -7
34. Lillestrom 1 - (4) differenza reti -8
35. Lech 1 - (4) differenza reti -10
36. Ararat Armenia 0 - (4) differenza reti -10