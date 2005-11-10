La Juventus sale in top 8, davanti a Vincenzo Italiano ko: Europa League, finali e classifica

Sono arrivati i risultati delle gare di Europa League (quarto turno League Phase) delle ore 21. Oltre al successo esterno della Juventus, il Benfica cala il tris al Lech e si tiene stretta la vetta della classifica, Celta Vigo al tappeto a sorpresa contro i belgi dell'Union SG. Vincenzo Italiano cade per mano del Celtic a Glasgow, un momento di flessione per il suo Besiktas tra un pari e un ko nelle ultime due sfide europee. L'Ararat Armenia si butta via e perde 3-2 in 11 contro 11 contro i portoghesi del Torreense, tre punti pesanti dell'OFI Creta sull'Hapoel Beer Sheva, mentre il Marsiglia espugna Leverkusen. Sunderland deludente nel duello con la Dinamo Zagabria, esce sconfitta e con due reti subite e zero segnate.

I finali delle 21

AZ Alkmaar-Juventus 1-2

19' Koopmeiners (J), 37' Kolo Muani (J), 88' Meerdink (A)

Benfica-Lech 3-1

6' Rafa Silva (B), 67' Prestianni (B), 72' Bengtsson (L), 90' Sudakov (B)

Celta Vigo-Union SG 1-2

11' Duran (C), 35' Zeneli (U), 49' Zeneli (U)

Celtic-Besiktas 3-2

54' Olaitan (B), 62' Osmand (C), 78' Duran (C), 85' Kokcu (B), 87' Duran (C)

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta 0-2

45'+2 Poungouras (O), 56' Fountas (O)

Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-1

77' Gouiri (M)

Sturm Graz-Celje 2-3

29' Seslar (C), 40' Diakite (S), 45' Verbic (C), 73' Seslar (C), 90'+3 Diakite (S)

Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2

22' Stojkovic (D), 39' Beljo (D)

Torreense-Ararat Armenia 3-2

13' Aguirre (T), 41' Muradyan (A), 58' Wilson Valdez (A), 90'+3 Vazquez (T), 90'+5 Drammeh (T)

I finali delle 18.45

Anderlecht-Salisburgo 2-0

20' Augustinsson (A), 90' Winkler (A)

Crystal Palace-Hoffenheim 1-1

7' Prass (H), 90'+1 Kamada (C)

Levski-Jagiellonia 1-0

83' Stoyanchov (L)

Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1

10' Adu (V)

Milan-Ferencvaros 0-2

52' Joseph (F), 66' Joseph (F)

Nijmegen-Omonia 3-1

23' Diony (O), 50' Linssen (N), 74' Bischoff (N), 76' Linssen (N)

Real Sociedad-Lione 1-1

28' Oskarsson (R), 54' Tolisso (L)

Sparta Praga-Bournemouth 1-2

35' Singhateh (S), 57' Adams (B), 81' Evanilson (B), 90' Rayan (B)

La classifica finale

1. Benfica 12 punti - (4 partite) differenza reti 10

2. Bournemouth 12 - (4) differenza reti 9

3. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8

4. Royale Union SG 10 - (4) differenza reti 8

5. Juventus 10 - (4) differenza reti 7

6. Olympiakos 10 - (4) differenza reti 3

7. Bayer Leverkusen 9 (4) differenza reti 7

8. Besiktas 7 - (4) differenza reti 3

9. Dinamo Zagabria 7 - (4) differenza reti 1

10. Levski 7 - (4) differenza reti 1

11. Sunderland 7 - (4) differenza reti 0

12. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1

13. Lione 7 - (4) differenza reti -1

14. AZ Alkmaar 6 - (4) differenza reti 3

15. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3

16. OFI Creta 6 - (4) differenza reti 1

17. Rennes 6 - (4) differenza reti 1

18. Omonia 6 - (4) differenza reti -1

19. Torreense 6 - (4) differenza reti -2

20. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5

21. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3

22. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0

23. Hoffenheum 4 - (4) differenza reti 0

24. Sturm Graz 4 - (4) differenza reti -3

25. Celje 4 - (4) differenza reti -4

26. Salisburgo 4 - (4) differenza reti -5

27. Celta Vigo 3 - (4) differenza reti -2

28. Milan 3 - (4) differenza reti -3

29. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3

30. Viktoria Plzen 3 - (4) differenza reti -4

31. Marsiglia 3 - (4) differenza reti -4

32. Celtic 3 - (4) differenza reti -5

33. Hapoel Beer Sheva 1 - (4) differenza reti -7

34. Lillestrom 1 - (4) differenza reti -8

35. Lech 1 - (4) differenza reti -10

36. Ararat Armenia 0 - (4) differenza reti -10