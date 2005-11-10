Napoli, le ultime sui rinnovi: McTominay era vicino all'accordo, ma ora vuole chiarezza

Il Napoli deve fare i conti con un momento particolarmente complicato, che rischia di avere ripercussioni anche sulle trattative per i rinnovi contrattuali. Tra le situazioni da monitorare c'è soprattutto quella di Scott McTominay, per il quale resta la fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo per il prolungamento. Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, tuttavia, l'incertezza che circonda attualmente il progetto azzurro sta influenzando anche le valutazioni del centrocampista scozzese e del suo entourage.

McTominay-Napoli, accordo vicino tra settembre e ottobre: ora serve chiarezza

Nei mesi di settembre e ottobre le parti avevano compiuto passi avanti significativi, arrivando ad avvicinarsi sensibilmente all'intesa per il rinnovo. La situazione, però, è diventata più delicata a causa delle difficoltà attraversate dalla squadra. McTominay e i suoi rappresentanti vogliono comprendere meglio quali saranno le prospettive future del Napoli prima di definire il nuovo accordo. Non si tratta dunque di una rottura nelle trattative, ma di una fase di attesa legata soprattutto all'evoluzione del progetto sportivo.

Napoli, attenzione anche ad Anguissa: possibile addio a parametro zero nel 2027

Diversa e potenzialmente più complicata la situazione di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese, protagonista di un avvio di stagione altalenante, ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 e al momento il suo futuro appare incerto. Secondo quanto riportato da Romano, la possibilità che il giocatore lasci il Napoli a parametro zero al termine della stagione è concreta. La società azzurra si trova così a dover gestire due situazioni contrattuali importanti in una fase già particolarmente delicata sul piano dei risultati.