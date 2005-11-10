AZ Alkmaar-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti torna a tre, confermati Woltemade e Kolo

La quarta giornata della League Phase di Europa League propone una sfida interessante tra AZ Alkmaar e Juventus. Gli olandesi, attualmente quinti in Eredivisie, hanno iniziato il proprio percorso europeo con una sconfitta contro il Sunderland, per poi riscattarsi conquistando due vittorie consecutive contro Hapoel Beer Sheva e Ararat-Armenia. La formazione di Alkmaar arriva dunque all'appuntamento con fiducia, ma si prepara ad affrontare quello che, almeno sulla carta, rappresenta l'avversario più impegnativo incontrato finora nella competizione.

Juventus, Spalletti vuole ritrovare la vittoria anche in Europa

La Juventus si presenta alla trasferta olandese dopo l'importante successo ottenuto contro il Napoli, una vittoria che ha permesso ai bianconeri di rilanciarsi nella corsa alle posizioni europee in campionato. Adesso Luciano Spalletti cerca conferme anche sul palcoscenico internazionale, con l'obiettivo di riprendere il cammino interrotto dal pareggio contro il Rennes nell'ultimo turno. Prima di quel risultato, la Juventus aveva conquistato due successi consecutivi contro NEC e Celta Vigo.

Le formazioni ufficiali di AZ Alkmaar-Juventus

AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Kasius, Goes, Schouten, de Wit; P. Koopmeiners, Kwakman; Stengs, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Lucumi, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti.