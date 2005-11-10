AZ Alkmaar, Peer Koopmeiners: "So quanto ha dato mio fratello alla Juve. Speciale sfidarlo"

Un incrocio speciale tra fratelli in AZ e Juventus. La sfida di Europa League (giovedì, ore 21) sarà un inedito assoluto nella competizione in questione, oltre a Teun e Peer che si affronteranno in campo da avversari. Il centrocampista bianconero ha lasciato l'Olanda per approdare in Serie A, allora all'Atalanta, mentre il fratello più piccolo saliva nella prima squadra del club di Alkmaar. Il giocatore dell'Az, anche lui centrocampista come il fratello alla Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia del match a Sky Sport.

Qual è il significato di questa partita per te? È speciale giocare contro tuo fratello?

"Sarà molto speciale affrontare un fratello in Europa League, anche per la famiglia e probabilmente anche per lo stesso Teun".

Cosa significa giocare in una squadra dove tuo fratello è stato così importante?

"È un piacere, so cosa significa per il club e i tifosi e quanto lui ha dato. Sono orgoglioso di lui e lo stimo, anch'io vorrei la mia foto fuori lo stadio, ma sono davvero molto orgoglioso"

Che partita dobbiamo aspettarci?

"Difficile, conosciamo la Juve e dobbiamo stare focalizzati sul match fin dall'inizio e fare del nostro meglio per avere una chance. Loro hanno più esperienza di noi in Europa, però noi abbiamo i tifosi e la nostra qualità, dobbiamo essere coraggiosi e giocare con fiducia per ottenere risultato".