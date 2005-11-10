Lazio, brutte notizie per Gattuso: c'è lesione per Zaccagni, si rivedrà dopo la sosta

Brutte notizie per Gattuso in vista del big match contro il Napoli. Mattia Zaccagni non sarà infatti a disposizione per la sfida del Maradona, in programma domenica alle 12:30. Secondo quanto ha preso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il numero 10 biancoceleste ha riportato uno stiramento del quadricipite della coscia sinistra, infortunio che lo costringerà a saltare l'importante appuntamento e che lo terrà fuori circa 3-4 settimane.

L'esterno era stato costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara contro il Cagliari, nel pomeriggio che ha consegnato alla Lazio la vetta solitaria della classifica. Uno stop pesante per i biancocelesti, che perdono uno dei protagonisti assoluti di questo avvio di stagione. Zaccagni, classe 1995, ha infatti contribuito al grande momento della squadra con due gol e ben cinque assist nelle prime dieci giornate di campionato. Il giocatore si rivedrà dopo la sosta ma al momento è in dubbio anche la sua presenza contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre.

Di seguito la nota del club: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni ha effettuato nella giornata odierna gli esami diagnostici dopo l’infortunio riportato in occasione della gara di campionato contro il Cagliari. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del quadricipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il programma terapeutico, verrà monitorato quotidianamente e verrà rivalutato con nuovi esami nei prossimi giorni".