Juventus, Koopmeiners contro il "suo" AZ: "Mi hanno chiesto quasi 40 biglietti..."

Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro l'AZ Alkmaar: "Questa è la mia casa da tanti anni, conosco molta gente e sarà una bellissima serata, soprattutto se vinceremo".

Quanti biglietti le hanno chiesto?

"Quasi 40...".

Cosa vi aspetterà domani?

"Conosco la squadra molto bene, vogliono giocare anche quando l'avversario fa pressione. Pressano subito quando perdono palla, giocano con intensità ed è sempre difficile affrontarli. Sarà difficile, ma il fatto che io li conosca è importante".

La vittoria sul Napoli ha ridato energia…

"Soprattutto è stata positiva per il morale. Volevamo giocare così, abbiamo difeso da squadra. Sicuramente ci sono cose in cui potevamo fare meglio ma volevamo giocarla così".