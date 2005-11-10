Slavia Praga-Arsenal, le formazioni ufficiali: Merino titolare alle spalle di Gyokeres
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Simone Bernabei
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Oggi alle 20:03Serie A
autore Simone Bernabei
04.11.2026 20:03Serie A
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Tutto pronto all'Eden Arena per la sfida di Champions League fra Slavia Praga e Arsenal. Queste le formazioni ufficiali del match che inizierà alle ore 21:
SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Domchak; Vlcek, Holes, Zima, Kubiak; Moses, Sadilek; Ayaosi, Suleiman, Sturm; Nowak
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Madueke, Merino, Eze; Gyokeres
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