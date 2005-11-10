Lens, Thauvin: "Importante vincere, ma Como grande. Spero il patron Pozzo stia meglio"

Florian Thauvin, trequartista del Lens, ha rilasciato le dichiarazioni nel pre-partita contro il Como ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida nella quale parte titolare: "Importante per noi vincere e prendere punti. Sappiamo che il Como è una squadra molto grande, gioca molto bene e che sarà una gara difficile".

Stai vivendo una seconda giovinezza qui?

"Sì, è iniziato dall'Udinese, un gran lavoro lì. Un momento della mia vita dove mi hanno dato fiducia ed è stato importante, per questo sono tornato in Francia: per giocare la Champions. Sono molto felice, l'ambiente allo stadio è molto bello. Sarà una grande serata".

Un messaggio per il patron Pozzo (ricoverato per una polmonite, ndr)? Sarai sicuramente legato per il passato.

"Sì, è stata molto importante per me la famiglia del Pozzo. Un messaggio per il patron, per tutta la famiglia. Spero stia meglio. Sono con lui".

Si va in campo per una partita importante.

"Si, sarà una partita molto difficile, dobbiamo giocare con intensità. Guardare la palla. Non sarà facile ma dobbiamo provarci".

Magari torni in Italia?

"Vediamo (ride, ndr)".