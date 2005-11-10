Perugia, inizia ufficialmente l'era di Arenacuri. Con un nuovo gruppo strutturato sullo sfondo?

Di oggi, la notizia dell'ufficialità del passaggio di quote del Perugia, ora al 100% nelle mani di Arenacuri, dopo il preliminare firmato ad agosto; Javier Faroni è quindi definitivamente uscito di scena.

Ma in merito al tutto, sono spuntati dei retroscena riportati sulla pagina Facebook della trasmissione Un venerdì da Grifoni, che ha di fatto ricostruito i dettagli dell’operazione. Come già era noto, Arenacuri puntava a rilevare il 100% delle quote societarie, per dare poi al club, anche con l'apporto di forze locali, la piena sicurezza della gestione sportiva e amministrativa; poi, stabilizzatosi, il nuovo gruppo lavorerà per favorire l’ingresso di un fondo d’investimento strutturato, che dia le prospettive stabili e durature che la città chiede.

Non resta quindi che attendere i successivi sviluppi, dopo questo primo passo mosso.