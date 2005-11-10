Barletta-Fracchiolla, positivo incontro tra le parti. Il Ds è prossimo alla firma

Prova a stringere per il nuovo Direttore Sportivo il Barletta, che, come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, si è orientato sul profilo dell'ex Lecco e Reggiana Domenico Fracchiolla. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, stamani si è tenuto l'incontro tra le parti, che ha portato in sostanza alla fumata bianca: la firma, però, sembrerebbe rimandata a domani. Forse per limare ultimi dettagli che non andrebbero però a intaccare l'accordo di massima raggiunto.

Durata del contratto? Fino a giugno 2027, con opzione per l'anno successivo.