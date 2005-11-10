Porto, Farioli: "Ci sono tante motivazioni, un privilegio affrontare un allenatore come Allegri"

Prima della sfida contro il Napoli, ai microfoni di Prime ha parlato il tecnico del Porto Francesco Farioli: "Con le assenze ci saranno degli aggiustamenti e adattamenti, giocheranno con una difesa a tre ma gli interpreti faranno la differenza. Vedremo come decideranno di giocare, abbiamo preparato tutti gli scenari possibili ma contro un allenatore esperto come Allegri dobbiamo rimanere pronti ad ogni eventualità".

Cosa manca a questo Porto in questo momento?

"L'esperienza sicuramente rispetto alle squadre che abbiamo affrontato fino a questo momento, nelle prime tre partite ci sono state buone prestazioni ma è mancata la capacità di decidere il momento. Speriamo di far meglio stasera e alzare il livello della prestazione".

Quanti stimoli hai per affrontare in Champions una squadra italiana?

"Ci sono già tante motivazioni, non mi piace spostare sul personale le cose perché ho una responsabilità grande nel rappresentare questo club. Affrontare un allenatore come Allegri è un privilegio e un orgoglio".