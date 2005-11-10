Champions League, le formazioni ufficiali di Viking-Sabah: norvegesi con 9/11 dell'anti-Bayern

E' tutto pronto al Viking Stadion di Stavanger per la sfida tra i norvegesi del Viking e gli azeri del Sabah, match valido per la terza giornata della League Phase di Champions League in programma a partire dalle 21:00. Padroni di casa che al momento si trovano al 33esimo posto della competizione con un punto - l'incredibile pareggio per 3-3 contro il Bayern Monaco - in tre partite; fanno un po' meglio gli ospiti, 26esimi a tre punti. Di seguito le formazioni ufficiali.

Viking-Sabah, le formazioni ufficiali

Viking (4-3-3): Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Askildsen, Moi, Kvia-Egeskog; Bjordal, Botheim, Tripic.

A disposizione: Belko, Haugen, Vevatne, Bell, Postema, Bassey, Cosic, Christiansen, Fuglestad, Auklend, Daland, Hansen.

Allenatore: Bjarte Lunde Aarsheim

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Nwachukwu, Khaibulaev, Simic; Mbina.

A disposizione: Ramazanov, Mirzammadov, Dashdamirov, Aliyev, Isaev, Parris, Mutallimov, Mickels, Erivaldo Almeida, Severina, Du Queiroz, Rodrigo Fernandes.

Allenatore: Valdas Dambrauskas

Arbitro: Sander van der Eijk (NED)

Assistenti: Bluemink (NED) / De Groot (NED)

IV uomo: Kooij (NED)

VAR: Manschot (NED)

A-VAR: Brisard (FRA)