Juventus, emissari a Reggio Emilia per Darry Bakola. Uno degli ultimi colpi di Carnevali

Darryl Bakola è uno dei giovani emergenti più interessanti della Serie A. Coinvolto - come tutti - nelle ultime settimane horror del Sassuolo, queste non cancellano le ottime prestazioni e le grandi caratteristiche fisiche e tecniche mostrare nei primi mesi della sua esperienza in neroverde.

Osservatori della Juventus

Così a Reggio Emilia, per Sassuolo-Fiorentina, era presente un emissario del club bianconero per studiarne i progressi, anche se lo stesso Giovanni Carnevali lo conosce bene. Lo ha pescato lui dall'Olympique Marsiglia, pagandolo non poco nonostante avesse compiuto da poco diciotto anni: 10 milioni di euro lo scorso due febbraio. La pagella per TMW è stata positiva, visto che è stato uno dei pochi a salvarsi con un sei al netto di qualche imprecisione di troppo. "Impatto discreto sul match: provvidenziale la sua chiusura a corpo morto sulla linea a negare il gol a Beto. In mezzo al campo, però, non è sempre preciso".

Valutazione alta

Nelle settimane scorse si è parlato di un valore fra i 25 e i 30 milioni. Ovviamente il fatto che sia un teenager, con un ingaggio molto abbordabile per un club come la Juventus, può essere una buona scelta per i bianconeri, alla ricerca di un'alternativa in mezzo al campo. Da capire se i buoni rapporti fra le parti - basti pensare all'affare Adzic - potranno favorire ulteriormente la buona riuscita dell'affare, in caso la Juve decidesse di affondare.