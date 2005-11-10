Faroni esce definitivamente di scena. Il Perugia è al 100% di Arenacuri

Faroni esce definitivamente di scena. Il Perugia è al 100% di ArenacuriUfficiale
Claudia Marrone
Tutto fatto per il passaggio di quote del Perugia: come infatti comunica il club, come da preliminare sottoscritto, Arenacuri ha rilevato l'intero pacchetto azionario del club umbro.
Di seguito, la nota:
"AC Perugia Calcio comunica ufficialmente il perfezionamento del passaggio delle 100 per cento delle quote societarie.
La gestione del Club passa dalla precedente proprietà, guidata da Javier Faroni, alla nuova compagine societaria ARENACURI, come da preliminare sottoscritto il 3 agosto scorso.
La nuova proprietà del Perugia Calcio desidera esprimere un sincero ringraziamento a Javier per l’impegno profuso in questi due anni alla guida del Club. A lui vanno i migliori auguri per il proseguimento della sua attività professionale e personale.
Seguiranno le formalizzazioni e le conseguenti comunicazioni relative alla nuova struttura organizzativa e ai quadri dirigenziali del Club".