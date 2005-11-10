Como, Fabregas: "Grandissima opportunità col Lens. Ho detto questo ai ragazzi in albergo"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio contro il Lens (ore 21) in Champions League. Da sfatare il tabù trasferte dopo il Feyenoord, ma non conta vincere per questa ragione per il tecnico catalano: "Non è per questo. Ogni partita è diversa. Proviamo ad andare con i giocatori che ci danno una mano, ma siamo pochi. Abbiamo 3-4 giocatori che possono fare la differenza dalla panchina. Siamo stati attenti a chi ha riposato meglio. Partita importante e interessante, un ambiente bellissimo qua e un'esperienza importante per noi".

Come vede i suoi ragazzi prima del Lens?

"Io li vedo bene. Quando parlo con loro, come prima in albergo, ho detto che è una grandissima opportunità. Tante squadre fanno benissimo in campionato ma in Champions giocano spaventate. Si può perdere o vincere, ma proviamo a fare il nostro calcio. La vediamo così. Nel nostro piccolo mondo dobbiamo trovare stimoli per far meglio. Stiamo provando a creare un'identità chiara".