Serie C, al via il primo Business Forum del girone B: coinvolti club e partner

Si è tenuto al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia il primo “Serie C business forum” riservato ai partner delle squadre del girone B della Serie C Sky Wifi.

Un evento esclusivo e innovativo al quale hanno preso parte tutte le società del girone B, presenti con i rispettivi responsabili marketing, e oltre 70 aziende partner dei club e di Lega Pro. Il forum, moderato da Luca Simonelli, ha visto i saluti di Matteo Marani, Presidente della Lega Pro e gli interventi di Gianfranco Zola, Vicepresidente vicario della Lega Pro; di Stefania Bondavalli, Assessora del Comune di Reggio Emilia a Economia urbana e Sport con deleghe a Commercio, Turismo, Città storica, Sport; di Dante De Iulio, Production & Operation Programming Senior Director Sky Italia; e di Andrea Lorenzi, Stadium Manager del Mapei Stadium-Città del Tricolore.

Dopo la visita dello stadio reggiano si sono tenuti gli speed date aziendali già programmati, che hanno permesso la conoscenza reciproca delle imprese presenti. Nel pomeriggio a lavoro i responsabili marketing-commerciale attraverso due panel seguiti da Marco Aloi, Head of Events Lega Basket Serie A, e Luca Pravadelli, Head of Sport Partnership Omnicom Media Group Italy.