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Serie C, al via il primo Business Forum del girone B: coinvolti club e partner

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:19Serie C
04.11.2026 17:19Serie C
Fonti preferite
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il primo Business Forum del girone B: presenti tutte le società e oltre 70 aziende partner.
FotoTUTTOmercatoWEB

Si è tenuto al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia il primo “Serie C business forum” riservato ai partner delle squadre del girone B della Serie C Sky Wifi.

Un evento esclusivo e innovativo al quale hanno preso parte tutte le società del girone B, presenti con i rispettivi responsabili marketing, e oltre 70 aziende partner dei club e di Lega Pro. Il forum, moderato da Luca Simonelli, ha visto i saluti di Matteo Marani, Presidente della Lega Pro e gli interventi di Gianfranco Zola, Vicepresidente vicario della Lega Pro; di Stefania Bondavalli, Assessora del Comune di Reggio Emilia a Economia urbana e Sport con deleghe a Commercio, Turismo, Città storica, Sport; di Dante De Iulio, Production & Operation Programming Senior Director Sky Italia; e di Andrea Lorenzi, Stadium Manager del Mapei Stadium-Città del Tricolore.

Dopo la visita dello stadio reggiano si sono tenuti gli speed date aziendali già programmati, che hanno permesso la conoscenza reciproca delle imprese presenti. Nel pomeriggio a lavoro i responsabili marketing-commerciale attraverso due panel seguiti da Marco Aloi, Head of Events Lega Basket Serie A, e Luca Pravadelli, Head of Sport Partnership Omnicom Media Group Italy.

Fonte: Seriec.com

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