Cagliari, Mendy: "Una grande emozione. Il gol? Situazione provata in allenamento"

Esordio da sogno per Paul Mendy, attaccante classe 2007 che la dirigenza del Cagliari ha etichettato come predestinato. Due gol in pochi minuti e tante giocate preziose per la squadra prima di un cambio dettato da un infortunio che non sembra grave. Ecco quanto ha dichiarato, ancora incredulo, ai microfoni di DAZN: "Sono molto emozionato, ma quello che conta maggiormente è aver conquistato la vittoria che può valere la salvezza. Il mio gol non è frutto del caso, è una situazione che abbiamo provato col mister in allenamento. Quando mi hanno detto che avrei giocato titolare ho provato una sensazione di sorpresa, ma ha prevalso la voglia di dare una mano mettendo a disposizione del gruppo le mie qualità".