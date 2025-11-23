Badelj: "Godiamoci Modric, ha il calcio dentro. Incredibile la sua voglia di vincere"

Quello in programma stasera sarà il primo derby di Milano per Luka Modric, fuoriclasse arrivato in estate dal Real Madrid e già faro del Milan di Massimiliano Allegri. Di lui ha parlato Milan Badelj, ex centrocampista con un un vissuto notevole in Serie A e ora assistente allenatore dell’Under 19 della Dinamo Zagabria, in un'intervista a Tuttosport: "Luka anno dopo anno straconvince e mostra ancora cose impressionanti. Pochi hanno e avevano quello che ha lui, in passato parliamo di Xavi e Iniesta, giocatori che hanno il calcio dentro di loro, il senso del gioco, l'intelligenza situazionale. E quindi mi sto godendo ancora di più adesso Modric perché prima o poi dovrà smettere".

I fuoriclasse sono tali perché hanno qualcosa di diverso rispetto agli altri. Ne è convinto anche Badelj, parlando di Modric: "A me ha sempre stupito la sua voglia di vincere. Fai mille allenamenti all'anno, mille partite ed è comunque molto difficile avere sempre la stessa determinazione, grinta, la gioia massima per la vittoria. Non è semplice essere sempre pronti a tutto per vincere".

Adesso, fa le fortune del Milan: "A 40 è determinante: ora per lui è molto più facile trascinare, proprio per tutto questo che ha vinto, per la sua età, per la persona che è. Quando hai 30 anni è diverso, non sei così tanto trascinatore, sei un giocatore che fa la differenza, ma non sei ancora trascinatore, anche se trasmetti la tua energia. Adesso invece Modric è proprio quello e tutti gli altri calciatori che stanno al suo fianco migliorano tanto, prendono esempio, lo seguono".