Quell'urlo e quella corsa sotto la Nord: come De Rossi è entrato nel DNA del Genoa

La corsa sotto la Nord al gol di Messias resterà un'immagine che difficilmente verrà cancellata. L'esultanza di Daniele De Rossi alla rimonta arrivata al 91' contro il Bologna resterà scolpita nell'animo dei tifosi rossoblù. Un urlo al cielo genuino come genuino è DDR, arrivato sulla panchina del Genoa per sostituire Patrick Vieira dallo scorso novembre. In due mesi il tecnico è entrato in simbiosi con il suo pubblico non soltanto per i risultati ottenuti ma anche per il carattere che la sua squadra esprime ogni volta che scende in campo.

Quando disse: "Vivo per queste emozioni"

La grinta mostrata in casa e in trasferta è la stessa che i sostenitori chiedono a chi scende in campo e che, anche nelle sconfitte, hanno sempre apprezzato con applausi e incoraggiamento continuo nel corso del match e al termine delle gare. Merito dal carattere mostrato dal gruppo. "Emozioni incredibili - aveva commentato in sala stampa dopo la vittoria contro gli emiliani -. Vivo questo sport per queste emozioni". E poi ancora: "Questo posto mi ha catturato".

17 punti da quando è al Genoa

E i risultati gli stanno dando ragione. La vittoria in rimonta contro il Verona è stata solo l'inizio, poi sono arrivate le sconfitte immeritate contro Inter e Atalanta fino ad arrivare ai pareggi di Milano e Parma oltre ai successi interni contro Cagliari e, ultimo della serie, contro i rossoblù di Italiano. Per un totale di 17 punti da quando è sulla panchina del Grifone.